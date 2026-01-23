A Ballabio opere da quasi 500 mila euro per ammodernare la linea elettrica
A Ballabio, partiranno lunedì 26 febbraio i lavori di rinnovamento della linea elettrica, promessi da Enel. L’intervento, dal valore di circa 500 mila euro, mira a migliorare l’affidabilità e la sicurezza dell’infrastruttura elettrica nel territorio. Questi interventi sono essenziali per garantire un servizio più stabile e di qualità ai residenti e alle attività locali.
“Partiranno lunedì 26 febbraio i lavori promessi da Enel per il riammodernamento della linea elettrica a cui fa riferimento una grossa porzione del paese”. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Ballabio ricordando l'iter e le motivazioni che hanno portato alla decisione di aprire il cantiere.🔗 Leggi su Leccotoday.it
