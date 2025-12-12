Frode fiscale tramite Modelli 730 falsi | scoperto sistema da 180 mila euro

È stato scoperto un vasto sistema di frode fiscale attraverso Modelli 730 falsi, che ha coinvolto centinaia di dichiarazioni fraudolente e cittadini ignari. La Guardia di Finanza del Nucleo Speciale Polizia Valutaria ha individuato un giro di false dichiarazioni per un valore stimato di 180 mila euro, smascherando un inganno che mette in discussione l'integrità del sistema fiscale.

Centinaia di Modelli 730, intestati a cittadini del tutto ignari e compilati con dati falsificati, sono stati individuati dalla Guardia di Finanza del Nucleo Speciale Polizia Valutaria. Le dichiarazioni erano state utilizzate per ottenere rimborsi indebiti per circa 180.000 euro da parte dell'Agenzia delle Entrate. Su richiesta della magistratura, il Gip del Tribunale di Milano ha emesso una misura cautelare personale nei confronti di un soggetto accusato di sostituzione di persona, accesso abusivo a sistema informatico e indebita percezione di fondi pubblici.

