Il restauro dello scalone Vanvitelliano, danneggiato dal tempo e dall’incuria, permette ora di riqualificare uno spazio storico nel cuore della città. Questa ristrutturazione nasce per ospitare mostre fotografiche, valorizzando così un patrimonio artistico e culturale. Il restauro ha coinvolto interventi mirati per preservare i dettagli originali dell’architettura. La riapertura del passaggio apre nuove possibilità di fruizione pubblica, arricchendo l’offerta culturale locale. La struttura si prepara a diventare un punto di riferimento per eventi e esposizioni.

Rispunta dalla polvere degli scantinati pubblici lo scalone Vanvitelliano che si trova a poche decine di metri dalla scuola “don Gaudiano“, ed anche dal conservatorio “Rossini“, e quindi anche della chiesa della Maddalena che nasce proprio su un disegno del grande architetto Vanvitelli, in pieno centro storico in piazza Del Monte. Rispunta perché il Comune, attraverso il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Cultura Daniele Vimini hanno deciso di aprire le porte di questo edificio per una sua valorizzazione pubblica. Si tratta di uno spazio poco conosciuto dalla cittadinanza perché rimasto sempre chiuso se non per sporadiche occasioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: I beni che rinascono. Lo scalone vanvitelliano per le mostre di foto.

