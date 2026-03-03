Agli Uffizi riappare l’ingresso del museo ‘per tutti’ voluto dal Granduca

Dopo quasi nove anni di lavori, l’ingresso del museo agli Uffizi, pensato per essere accessibile a tutti, è stato riaperto. La riapertura segna il ritorno di uno degli spazi più rappresentativi del complesso museale, che ora permette ai visitatori di accedere all’edificio attraverso una nuova entrata. L’intervento interessa un punto chiave dell’edificio storico e rappresenta un momento importante per il patrimonio culturale.

(Adnkronos) – Dopo quasi nove anni di chiusura per lavori, "rinasce" ora un luogo simbolo degli Uffizi: lo storico ingresso al percorso espositivo della Galleria, scrupolosamente riallestito come era nel momento storico in cui il Granduca riformatore Pietro Leopoldo di Lorena la aprì per la prima volta al pubblico generale il 24 giugno (festa di.

