Ucraina Zelensky | La guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà

L’Ucraina esprime preoccupazione per l’escalation in Medio Oriente, ritenendo che la situazione in Iran potrebbe creare problemi nel rifornimento delle armi destinate alla difesa contro i russi. Il presidente del paese ha dichiarato che questa crisi potrebbe mettere in difficoltà la capacità di approvvigionamento militare. La questione viene monitorata con attenzione dalle autorità ucraine.

L'escalation in Medio Oriente preoccupa l'Ucraina. Le armi necessarie alla difesa dai russi rischiano di non arrivare. Zelensky: "La guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà" Servizio di Barbara Masulli TG2000.

#Ucraina "Non lascerò mai il Donbass e i 200mila ucraini che lo abitano", dice Zelensky intervistato dal Corriere della Sera. "I negoziati seri inizieranno quando l'esercito di Putin inizierà a rimpicciolirsi. Sono prossimi alla crisi. Le perdite eguagliano le nuove - facebook.com facebook

