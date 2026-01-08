Guerra Ucraina Zelensky | Potrebbe esserci nuovo attacco russo attenti ad allarmi aerei – Il video

Il presidente ucraino Zelensky ha segnalato la possibilità di un nuovo attacco russo, invitando alla prudenza in caso di allarmi aerei. Secondo fonti di intelligence, si teme un ulteriore escalation nel conflitto in Ucraina, con potenziali azioni militari da parte della Russia. La situazione rimane tesa, e le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

(Agenzia Vista) Kiev, 08 gennaio 2026 “Ci sono informazioni che un altro attacco della Russia potrebbe arrivare stasera. Sarà molto importante restare attenti agli allarmi aerei oggi. Anche domani. Ho avvertito il Governo di assistere le autorità locali e tutti sono coinvolti al massimo”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in una video-dichiarazione sul suo canale Telegram. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Ucraina, Zelensky “Nuovo attacco russo, sei i morti”

Leggi anche: Guerra in Ucraina, nuovo attacco russo su Kiev

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Guerra Ucraina Russia, Medvedev provoca Zelensky: Rischia la fine di Maduro; Guerra Ucraina - Russia, le news del 7 gennaio. Trump: “Senza di noi la Nato non fa paura a Russia e Cina”; Le notizie di domenica 4 gennaio sul conflitto in Ucraina; Zelensky: Ci prepariamo a due opzioni, diplomazia o ulteriore difesa - Kiev: Attacco massiccio di droni russi su varie regioni, nel Chernihiv, a Kharkiv, Sumy, Poltava e Dnipropetrovsk.

Guerra Ucraina, Zelensky: Potrebbe esserci nuovo attacco russo, attenti ad allarmi aerei - “Ci sono informazioni che un altro attacco della Russia potrebbe arrivare stasera. ilgiornale.it