Ucraina, timori di Zelensky sui negoziati

L'incontro tra Ucraina, Stati Uniti e Russia programmato ad Abu Dhabi è ancora in stand-by a causa delle tensioni in corso tra le parti. Zelensky ha espresso preoccupazioni riguardo ai negoziati, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla data o sullo svolgimento dell'appuntamento. La situazione rimane molto incerta e dipende dagli sviluppi sul campo.

L'incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia previsto ad Abu Dhabi resta incerto a causa delle ostilità in corso. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ucraina-Russia, pace lontana: Usa prudente sui negoziati, Zelensky chiede garanzie(Adnkronos) – I negoziati sull'Ucraina hanno contribuito a restringere il numero delle questioni da risolvere per arrivare a una pace con la Russia,...

Voglio una data. La richiesta di Zelensky per l'adesione all'Ue ai leader europei a Kyiv, solidali ma a mani vuoteKyiv è entrata nel quinto anno di guerra e punta a una corsia preferenziale e all’ingresso entro il 2027. Così mette gli europei di fronte alle loro responsabilità. Ma António Costa e von der Leyen pa ... ilfoglio.it

Zelensky: 'L'esito della guerra è in bilico, non stiamo perdendo'Intervista del presidente ucraino pochi giorni prima del quarto anniversario dell'invasione russa. La domanda è se vinceremo, ma è una domanda molto costosa (ANSA) ... ansa.it

ll presidente dell'Ucraina suona ancora l'allarme: "Sappiamo che i russi non intendono fermare i loro attacchi. È un dato di fatto. Stanno preparando nuovi attacchi" - facebook.com facebook

L'invasione russa dell'Ucraina ha svegliato l'Europa. Più investimenti, più tecnologia, più integrazione. Non per amore delle armi, ma per necessità strategica: la pace si difende con capacità concrete x.com