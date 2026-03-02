Zelensky | l’esperienza dell’Ucraina in materia di difesa è insostituibile

Il presidente ha dichiarato che l’esperienza dell’Ucraina in materia di difesa è insostituibile e ha affermato la disponibilità del paese a condividere questa conoscenza con le nazioni che sono intervenute a sostegno del suo territorio. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico in cui ha sottolineato la volontà di collaborare con altri stati per rafforzare le capacità difensive.

“L’Europa deve finalmente dotarsi di una vera forza, di una reale capacità di difendere i suoi cieli, la sua terra e il suo mare da qualsiasi tipo di attacco. In particolare, ciò significa dotarsi di una capacità produttiva adeguata per la difesa aerea, sia contro i droni che contro i missili balistici. La situazione in Medio Oriente dimostra quanto sia difficile garantire una protezione al 100% contro missili e droni “shahed”. Anche nei Paesi del Golfo, che dispongono di sistemi di difesa aerea più avanzati di quelli forniti finora dai nostri partner e ne dispongono in quantità maggiori, non tutti i missili balistici vengono intercettati. Ci sono stati anche “shahed” che la difesa aerea nella regione non ha fermato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

