Ucciso in casa a Firenze | arresti convalidati dopo la notte dell’orrore di via Reginaldo Giuliani

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo, una persona è stata uccisa in un appartamento di via Reginaldo Giuliani a Firenze. Gli agenti hanno arrestato alcuni sospetti, e questa mattina i provvedimenti sono stati convalidati. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell'evento e le eventuali responsabilità. La vittima è stata trovata senza vita nell’abitazione, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche.

Firenze, 3 marzo 2026 – I gravi indizi di colpevolezza e il pericolo, grave e concreto, che possano commettere altri reati di rissa e omicidio hanno convinto il gip di Firenze, Gianluca Mancuso a mantenere agli arresti i tre indagati per la morte di Gabriele Citrano, 33 anni, l'uomo che la notte del 27 febbraio è stato ucciso a coltellate in un appartamento di via Reginaldo Giuliani a Firenze. Il gip Mancuso ha ordinato il carcere per Daniele Atzeni (e non Gabriele Atzeni come scritto in precedenza), 34 anni di Firenze, e Antonio Corvino, 31 anni originario di Barga ma domiciliato a Viareggio. Lo stesso gip, diversamente da quanto scritto in precedenza, ha invece deciso, per motivi di salute, gli arresti ai domiciliari a Lucca per Giacomo Mancini, 52 anni, amico di Citrano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

