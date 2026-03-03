Ucciso in casa a Firenze | arresti convalidati dopo la notte dell’orrore di via Reginaldo Giuliani

Firenze, 3 marzo 2026 – I gravi indizi di colpevolezza e il pericolo, grave e concreto, che possano commettere altri reati di rissa e omicidio hanno convinto il gip di Firenze, Gianluca Mancuso a mantenere agli arresti i tre indagati per la morte di Gabriele Citrano, 33 anni, l'uomo che la notte del 27 febbraio è stato ucciso a coltellate in un appartamento di via Reginaldo Giuliani a Firenze. Il gip Mancuso ha ordinato il carcere per Daniele Atzeni (e non Gabriele Atzeni come scritto in precedenza), 34 anni di Firenze, e Antonio Corvino, 31 anni originario di Barga ma domiciliato a Viareggio. Lo stesso gip, diversamente da quanto scritto in precedenza, ha invece deciso, per motivi di salute, gli arresti ai domiciliari a Lucca per Giacomo Mancini, 52 anni, amico di Citrano.