A Firenze, tre persone sono state arrestate dai carabinieri in relazione all’omicidio avvenuto in via Reginaldo Giuliani. La polizia ha identificato un collegamento tra la rissa scoppiata per un debito non saldato e il fatto di sangue. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive nel corso delle indagini avviate dopo l’evento.

FIRENZE – Svolta nell’omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze, carabinieri arrestano tre persone. Nell’arco della notte fra giovedì e ieri (27 febbraio) poco dopo le 2 a seguito di segnalazione di alcuni cittadini al 112 per una rissa in atto, i militari del Nucleo radiomobile di Firenze sono intervenuto sul posto dove era ancora in corso una vera e propria rissa all’interno di un appartamento. La vicenda vedeva coinvolte almeno quattro persone che si fronteggiavano armate di coltelli e mazza da baseball. In particolare, la lite aveva avuto inizio in strada, dove tre soggetti avevano cominciato a fronteggiarsi, accedendo successivamente in una abitazione, dove vi erano altri due individui, uno dei quali partecipava attivamente ai successivi sviluppi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Una rissa per un debito non saldato a monte dell’omicidio di via Reginaldo Giuliani a Firenze

L’incontro alla stazione, i coltelli, l’inseguimento: ucciso a 33 anni, cosa sappiamo dell’omicidio di via Reginaldo GiulianiFirenze, 27 febbraio 2026 - L'appuntamento davanti alla stazione di Rifredi, la lite, poi l'inseguimento culminato con il delitto del 33enne.

L’incontro alla stazione, i coltelli, l’inseguimento: ucciso a 33 anni, cosa sappiamo dell’omicidio in via Reginaldo GiulianiFirenze, 27 febbraio 2026 - L'appuntamento davanti alla stazione di Rifredi, la lite, poi l'inseguimento culminato con il delitto del 33enne.

Tutti gli aggiornamenti su Reginaldo Giuliani.

Temi più discussi: Prato, ucciso con un cacciavite in un parco giochi dopo una rissa: un arresto. Omicidio per la supremazia del territorio; Piazza Goldoni, luci blu nella notte per un principio di rissa; Prato, 2 arresti e 2 obblighi di dimora per la morte di un 38enne in una rissa; Maxi-rissa e rischio denunce, ma nessuna squalifica.

Prato, ucciso con un cacciavite in un parco giochi dopo una rissa: un arresto. «Omicidio per la supremazia del territorio»La Squadra Mobile ha eseguito altre tre misure cautelari nei confronti di giovani cittadini albanesi che sarebbero i responsabili della morte del loro connazionale di 38 anni, avvenuta l'8 maggio del ... corrierefiorentino.corriere.it

Prato, 2 arresti e 2 obblighi di dimora per la morte di un 38enne in una rissaUna rissa tra gruppi giovanili antagonisti, legata a 'dinamiche di supremazia sul territorio' oltre a rivendicazioni, provocazioni, offese e ... notizie.tiscali.it

Firenze, uomo ucciso Via Reginaldo Giuliani: è un 35enne. 3 persone fermate Si tratterebbe di un regolamento di conti per droga. Ferite anche due persone: un 30enne e un 50enne Le indagini hanno portato al fermo di tre persone perché sospettate di esser - facebook.com facebook

Un uomo è stato trovato morto in un'abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, zona periferica della città. Tra le ipotesi, che si tratti di un omicidio. Da quanto emerso presenterebbe ferite da arma da taglio. Sul posto, dove sta operando la scientifica dei c x.com