Palermitano ucciso a Firenze per un credito di 2 mila euro | convalidati i tre arresti

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha convalidato gli arresti di tre uomini coinvolti nell’omicidio di un designer industriale palermitano di 33 anni, residente a Pisa e impiegato Ikea, ucciso a coltellate. L’omicidio è avvenuto a Firenze e l’aggressione è stata legata a un debito di 2 mila euro. I tre indagati sono ora in custodia cautelare.

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze, Gianluca Mancuso, ha convalidato l'arresto dei tre uomini indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Gabriele Citrano, il designer industriale palermitano di 33 anni, residente a Pisa e impiegato Ikea, ucciso a coltellate.