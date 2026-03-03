Uccisa dall’auto in fuga Si è costituito il ricercato E oggi sarà interrogato il ragazzo che era alla guida
Oggi si svolgerà l’interrogatorio del giovane alla guida dell’auto in fuga che ha causato la morte di Antonietta, una donna uccisa in un incidente stradale. Il ricercato si è costituito dopo aver provocato il sinistro, mentre la famiglia della vittima osserva il silenzio e il rispetto. La polizia tiene sotto controllo le indagini e ha identificato il conducente coinvolto nell’incidente.
È Il giorno del dolore, del silenzio e del rispetto quello di oggi per la famiglia di Antonietta Berselli, l’anziana di 89 anni morta poco dopo lo scontro terribile di sabato pomeriggio, quando l’auto con a bordo i quattro giovani rom è piombata contromano sulla Lancia Y condotta dalla figlia 58enne della vittima. Alle 9 di questa mattina, alle Camere Ardenti di Baggiovara si svolgerà la benedizione della salma e dopo il rito, a cura delle onoranze Rovatti sarà trasferita al crematorio. Intanto ieri mattina anche il quarto giovane che si trovava a bordo dell’Alfa 159 (l’auto apparteneva a una persona residente nel campo), fuggito a piedi subito dopo l’impatto mortale è stato individuato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
‘Mamma è morta sotto i miei occhi’: 89enne uccisa da auto in fuga a Modena, si è costituito il passeggero in fugaIncidente Modena via Nonantolana: cosa è successo all’incrocio con strada Albareto? Una mancata precedenza, un semaforo rosso bruciato, una fuga...
«Oggi è ancora operabile», la mamma del piccolo Tommaso dall’ospedale: il punto con i medici. Interrogato il cardiologo che si è dimesso dopo il trapiantoIl bambino ricoverato da due mesi in condizioni gravissime all’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto un cuore danneggiato è ancora...
Uccisa dall’auto in fuga. Si è costituito il ricercato. E oggi sarà interrogato il ragazzo che era alla guidaIl ministro Salvini: Speriamo che nessun giudice li rimetta in libertà. Domenica il 18enne, cugino dei tre fratelli fermati, si è presentato in caserma. È stato denunciato per omissione di soccorso ... ilrestodelcarlino.it
Famiglia di Ceccano uccisa dall’auto in fuga. La cugina: «Non si può morire cosi, vogliamo giustizia»La Ciociaria esprime cordoglio e chiede giustizia davanti a tre vite spezzate da un’auto pirata l’altra sera a Roma. Giovanni Battista Ardovini, 70 anni, nato a Ceccano, era ... ilmessaggero.it
