Oggi si svolgerà l’interrogatorio del giovane alla guida dell’auto in fuga che ha causato la morte di Antonietta, una donna uccisa in un incidente stradale. Il ricercato si è costituito dopo aver provocato il sinistro, mentre la famiglia della vittima osserva il silenzio e il rispetto. La polizia tiene sotto controllo le indagini e ha identificato il conducente coinvolto nell’incidente.

È Il giorno del dolore, del silenzio e del rispetto quello di oggi per la famiglia di Antonietta Berselli, l'anziana di 89 anni morta poco dopo lo scontro terribile di sabato pomeriggio, quando l'auto con a bordo i quattro giovani rom è piombata contromano sulla Lancia Y condotta dalla figlia 58enne della vittima. Alle 9 di questa mattina, alle Camere Ardenti di Baggiovara si svolgerà la benedizione della salma e dopo il rito, a cura delle onoranze Rovatti sarà trasferita al crematorio. Intanto ieri mattina anche il quarto giovane che si trovava a bordo dell'Alfa 159 (l'auto apparteneva a una persona residente nel campo), fuggito a piedi subito dopo l'impatto mortale è stato individuato.

© Ilrestodelcarlino.it - Uccisa dall’auto in fuga. Si è costituito il ricercato. E oggi sarà interrogato il ragazzo che era alla guida

