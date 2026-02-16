Oggi è ancora operabile la mamma del piccolo Tommaso dall’ospedale | il punto con i medici Interrogato il cardiologo che si è dimesso dopo il trapianto

La mamma di Tommaso ha detto che il bambino, ricoverato da due mesi all’ospedale Monaldi di Napoli, è ancora in grado di ricevere un trapianto. La causa è il cuore danneggiato che ha ricevuto, e i medici stanno valutando la sua condizione. Oggi si sono incontrati con i specialisti per capire se ci siano novità sulla possibilità di intervenire. Nel frattempo, il cardiologo che aveva seguito il caso si è dimesso dopo aver effettuato il trapianto.

Il bambino ricoverato da due mesi in condizioni gravissime all'ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto un cuore danneggiato è ancora trapiantabile, almeno per il momento. A riferirlo è la madre, Patrizia, dopo un confronto con i sanitari della struttura: «Oggi sarebbe ancora operabile, qualora ci fosse la disponibilità di un organo; domani i medici faranno una nuova valutazione». Nell'ospedale, come riportato dall'Ansa, si è conclusa la riunione medica per fare il punto sulla situazione clinica del piccolo. Come sta il bambino. «Le sue condizioni sono stazionarie», spiega la madre del bambino dopo aver parlato con i medici.