In casa del bracconiere anche armi e munizioni da guerra

Durante un controllo dei Carabinieri Forestali finalizzato a contrastare il bracconaggio, è stato scoperto un uomo di Santarcangelo con un arsenale di armi e munizioni da guerra in casa. Oltre a catturare illegalmente uccelli, l’uomo possedeva vari strumenti proibiti, tra cui armi da fuoco di diverso tipo. L’operazione ha portato al sequestro di tutto il materiale e all’apertura di un procedimento legale.

L'intervento ha permesso di salvare e liberare immediatamente sul posto alcuni esemplari vivi di specie particolarmente protetta, come la cinciallegra ed il verdone Tutto è partito da una serie di controlli da parte dei Carabinieri Forestali per tutelare la fauna selvatica e contrastare il bracconaggio e, nel mirino dei militari dell'Arma, è finito un santarcangiolese che, oltre a catturare illegalmente gli uccelli, aveva in casa un piccolo arsenale di armi e munizioni da guerra. Oltre a questo sono state trovate 3 reti per uccellagione e 17 dispositivi trappola, tra i quali gabbie, congegni artigianali in vimini, nonché vari congegni elettronici idonei a riprodurre il canto dell'avifauna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Sant’Antonio Abate, armi fai-da-te e munizioni da guerra nascoste in uno zaino: sequestro dei CarabinieriSe le armi sono difficili da reperire sul mercato nero, accade che vengano create da mani esperte.

Trasformava armi giocattolo in armi da fuoco e produceva munizioni: arrestato un 53enneL’operazione è stata eseguita dai militari del nucleo operativo della compagnia di Catania piazza Dante ed è scaturita da una mirata attività...

Altri aggiornamenti su casa.

Discussioni sull' argomento Cranio di orso bruno sequestrato a Malpensa: Trofeo di caccia in Bosnia; Rinoceronti, in Sudafrica il bracconaggio cala del 16%.

Albino, cento uccelli protetti già spennati e congelati: blitz in casa del bracconiereAlbino (Bergamo), 24 novembre 2025 – Ennesimo caso di bracconaggio nella Bergamasca, fenomeno che non accenna a calare. Nell’abitazione di un cacciatore di Albino, nella valle del Luio, i volontari ... ilgiorno.it

Denunciato bracconiere, in casa aveva anche la stricninaNei mesi scorsi, militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rivodutri hanno deferito all’Autorità giudiziaria un uomo residente nel Comune di Cantalice per attività venatoria con mezzi non ... ilmessaggero.it

Non riesce ancora a tornare a casa, Flores Calderon. Dopo essere stata dimessa dal Fatebenefratelli con il gesso al braccio, il collare e lividi ovunque, ha cercato conforto dal fratello perché tutto, nell’appartamento di Vigevano, gli ricorda lui. Ferdinando Favia x.com

Trovato morto nella sua casa di Sant'Egidio del Monte Albino con una ferita da arma da taglio all'altezza del costato. Aleggia il mistero sul decesso di F.V., 60 anni, noto imprenditore del piccolo centro dell'Agro Nocerino Sarnese ma originario di Pagani, avven facebook