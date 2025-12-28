Eboli maxi sequestro di uccelli protetti | denunciato imprenditore agricolo

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata odierna, i Carabinieri Forestali di Eboli hanno effettuato un importante sequestro di uccelli protetti, denunciando un imprenditore agricolo coinvolto. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di tutela della fauna, svolte in collaborazione con le associazioni ambientaliste, per contrastare il traffico illecito e il bracconaggio di specie protette.

Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri Forestali, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, nella lotta ai reati contro la fauna protetta e al bracconaggio. L’ultima operazione si è svolta ad Eboli, nell’area agricola lungo la fascia litoranea, a pochi metri dalla Riserva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

eboli maxi sequestro di uccelli protetti denunciato imprenditore agricolo

© Salernotoday.it - Eboli, maxi sequestro di uccelli protetti: denunciato imprenditore agricolo

Leggi anche: Sorpreso a rubare pigne ad Eboli: denunciato un imprenditore agricolo

Leggi anche: FOTO/ Eboli, denunciato imprenditore per illecita detenzione avifauna protetta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

eboli maxi sequestro uccelliEboli, blitz contro il bracconaggio: sequestrata maxi voliera con uccelli di specie protetta - L'operazione ha consentito di individuare una enorme voliera di circa 50 metri al cui interno vi erano numerosi esemplari di avifauna acquatica privi di qualsiasi anello identificativo, avifauna prote ... infocilento.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.