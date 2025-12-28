Eboli maxi sequestro di uccelli protetti | denunciato imprenditore agricolo
Nella giornata odierna, i Carabinieri Forestali di Eboli hanno effettuato un importante sequestro di uccelli protetti, denunciando un imprenditore agricolo coinvolto. L’operazione si inserisce nel quadro delle attività di tutela della fauna, svolte in collaborazione con le associazioni ambientaliste, per contrastare il traffico illecito e il bracconaggio di specie protette.
Prosegue l’impegno dell’Arma dei Carabinieri Forestali, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, nella lotta ai reati contro la fauna protetta e al bracconaggio. L’ultima operazione si è svolta ad Eboli, nell’area agricola lungo la fascia litoranea, a pochi metri dalla Riserva. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
