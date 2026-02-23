La fine del marchio del designer | rilevato nel 2011 dal Dubai Paris group

Il marchio Gianfranco Ferré è stato acquisito nel 2011 dal Dubai Paris Group, dopo la scomparsa del designer. La gestione della griffe ha portato a cambiamenti che hanno ridotto la visibilità del marchio nel settore della moda. Le decisioni prese successivamente hanno influenzato la riconoscibilità e la presenza del brand sulle passerelle internazionali. Negli ultimi anni, la griffe ha registrato una diminuzione delle collezioni e delle collaborazioni importanti. La situazione attuale solleva domande sulla sua futura direzione.