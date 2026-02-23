La fine del marchio del designer | rilevato nel 2011 dal Dubai Paris group
Il marchio Gianfranco Ferré è stato acquisito nel 2011 dal Dubai Paris Group, dopo la scomparsa del designer. La gestione della griffe ha portato a cambiamenti che hanno ridotto la visibilità del marchio nel settore della moda. Le decisioni prese successivamente hanno influenzato la riconoscibilità e la presenza del brand sulle passerelle internazionali. Negli ultimi anni, la griffe ha registrato una diminuzione delle collezioni e delle collaborazioni importanti. La situazione attuale solleva domande sulla sua futura direzione.
COSA è stato della griffe Gianfranco Ferré (in foto) dopo la scomparsa del designer? Purtroppo, la sua opera rischia di scivolare nell’ombra, anche a causa di alcune operazioni che non ne hanno valorizzato la prestigiosa eredità. Alle redini della maison, dopo la morte dello stilista, si sono avvicendati lo svedese Lars Nilsson, il duo creativo composto da Tommaso Aquilani e Roberto Rimondi e, in seguito, quello composto da Federico Piaggi e Stefano Citron, fino alla chiusura definitiva, annunciata nel febbraio 2014, durante la Settimana della moda a Milano. Tutt’oggi, però, si continuano a realizzare (non nel nostro Paese) collezioni con la firma del maestro: il brand appartiene, infatti, a Dubai Paris group, realtà emiratina del retail che lo ha rilevato nel 2011, due anni dopo l’ingresso in amministrazione straordinaria di It holding, che gestiva la produzione delle seconde linee. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
