Tyler the Creator aggiunge un altro orologio strano e insolito alla sua collezione

Tyler, the Creator si distingue per la sua passione per orologi unici e insoliti, arricchendo costantemente la sua collezione con pezzi che riflettono il suo stile e personalità. La sua esperienza nel mondo delle celebrità appassionate di orologeria lo rende una figura di riferimento nel settore, sempre alla ricerca di modelli originali e distintivi.

Tyler, the Creator è molto probabilmente il più esperto tra le celebrità che collezionano orologi e sa bene cosa cercare in un segnatempo. Negli ultimi anni il rapper ha mostrato una passione straordinaria per i modelli più particolari di Cartier. Dal suo polso si potrebbe costruire un intero programma scolastico sulle forme: il Tank rettangolare, il Crash sinuoso, il Pebble sferico. Nel fine settimana, però, Tyler ha scelto di deviare dal suo consueto stile Cartier, pur restando fedele ai quadranti dai contorni insoliti. Al brunch annuale Hitmakers di Variety, Tyler, the Creator ha indossato un orologio a forma di diamante firmato Pierre Lannier (notato dallo scrittore Brendan Cunningham). 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tyler, the Creator aggiunge un altro orologio strano e insolito alla sua collezione

