Il Telegraph analizza le criticità del calcio attuale evidenziando i ritardi causati dal VAR, i continui stop e i gol su calci piazzati che si verificano a livelli record. La tecnologia, introdotta per migliorare l'arbitro, sembra invece rallentare le partite e ridurre lo spettacolo, suscitando molte proteste tra tifosi e addetti ai lavori.

Vietare contatti prolungati, un solo uomo oltre il portiere sui corner e 10 secondi per calci piazzati. L’obiettivo: più ritmo, emozione e semplicità nel gioco. Ritardi continui del Var, sempre più perdite di tempo, gol su calci piazzati a livelli record. sono solo alcune delle criticità che affliggono il calcio moderno. Qui gli editorialisti del Telegraph Sport propongono le loro soluzioni. C’è un cambiamento molto semplice nelle regole del calcio che farebbe una grande differenza: vietare ai giocatori di mettersi le mani addosso. Non potranno più afferrare, trattenere o poggiare il braccio su un avversario. Il contatto accidentale durante il gioco, come quando si va di testa e serve usare il braccio per equilibrio, sarà permesso solo se breve e limitato alla durata dell’azione sul pallone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tutti odiano il Var: il Telegraph ci spiega come rendere il calcio più veloce e spettacolare

F1, Lewis Hamilton il più veloce dei Test catalani: “Tutti sono entusiasti, ma non ci facciamo illusioni”Cauto ottimismo in casa Ferrari al termine dello shakedown effettuato questa settimana al Montmelò, in cui la Scuderia di Maranello ha completato 440...

Olimpiadi, Giovanni Franzoni spettacolare: in discesa è il più veloce e porta l'Italia al comando nella combinata a squadreGiovanni Franzoni, classe 2002 di Manerba del Garda, ha firmato una discesa semplicemente straordinaria nella combinata maschile a squadre dei Giochi...