Olimpiadi Giovanni Franzoni spettacolare | in discesa è il più veloce e porta l' Italia al comando nella combinata a squadre

Giovanni Franzoni di Manerba del Garda ha fatto il suo show sulla discesa nella combinata a squadre dei Giochi di Milano Cortina 2026. Con una manche veloce e precisa, ha portato l’Italia al primo posto temporaneo, dimostrando di essere uno dei talenti più promettenti dello sci alpino.

Olimpiadi, è un'Italjet da favola: con Franzoni e Paris arrivano subito due medaglie stupende. Nella discesa di Bormio oro allo svizzero Von AllmenBORMIO. La prima medaglia d'oro di Milano Cortina brilla sotto il sole velato di Bormio al collo del fenomenale elvetico Franjo Von Allmen. Ma l'Italia dello sci alpino può esultare: l'Italjet era chi ... ildolomiti.it

PRONTI, VIA… … e Franzoni mette subito tutti in riga! È di Giovanni il miglior tempo nella libera che fa parte della combinata a squadre maschile di sci alpino! Bella prova anche per Dominik Paris, quinto! Alle 14 tocca agli slalomisti! Dai dai daiiiiii facebook

Niente da fare per l'Italia: la coppia formata da Giovanni Franzoni-Alex Vinatzer chiude al settimo posto. Bella manche di Tommaso Sala che, accoppiato con Dominik Paris, chiudono al quinto posto a soli 13 centesimi dalla medaglia! Sono i Giochi di Franjo vo x.com