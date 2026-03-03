Tutti gli scatti del concorso ’Eliana Lissoni’

Fino all’8 marzo, le sale del Centro di cultura in Villa Brivio ospitano la mostra dedicata agli scatti del concorso fotografico “Eliana Lissoni”. La rassegna raccoglie tutte le immagini selezionate dall’undicesimo Premio organizzato dalla Libera Accademia di Pittura. La mostra è aperta al pubblico e permette di vedere le fotografie partecipanti al concorso.

Sarà visitabile fino all’8 marzo, nelle sale del Centro di cultura in Villa Brivio, la mostra dell’undicesimo Premio “ Eliana Lissoni “, concorso fotografico organizzato dalla Libera Accademia di Pittura. A primeggiare Simone Cristiani, 51enne di Vigevano: alla foto in bianco e nero dal titolo “Storie nel vento“ il primo premio del valore di 500 euro. Il secondo premio, 300 euro, è stato assegnato a Paola Rizzi, 61enne di Vigevano, per lo scatto a colori “Il bagno di capodanno“. Il terzo premio, di 200 euro, è andato a Luigi Brivio, 55enne di Orio al Serio, per la foto a colori “Gabriel“. Inoltre sono state segnalate al pubblico tre fotografie: “Security“ di Michele Cimini, 47enne di Follonica, “Senza te“ di Mauro Pinotti, 51enne di Vigevano e “Mamma“ di Chiara Pinesi, 25enne di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

