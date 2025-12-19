La bellezza del Conero nelle foto degli studenti | premiazione alla Mole per il concorso Scatti naturali
ANCONA – Il Parco del Conero approda alla Mole Vanvitelliana per celebrare il talento dei giovani fotografi dorici. Lunedì 22 dicembre, a partire dalle ore 18:00, gli spazi di "The Mole" ospiteranno la cerimonia di premiazione di “Scatti Naturali – istanti di bellezza al Parco del Conero”, il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Concorso internazionale “Un poster per la pace”: cerimonia di premiazione degli studenti
Leggi anche: Il concorso per i migliori scatti su Vitorchiano: ecco i primi tre classificati | FOTO
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
Alla Mole premiazione del concorso “Scatti Naturali – istanti di bellezza al Parco del Conero” per gli studenti del Savoia-Benincasa.
Un vero e proprio tesoro nascosto della Riviera del Conero, un’antica grotta dei pescatori, luogo di rara bellezza che si affaccia direttamente sul mare. Questa grotta, un tempo rifugio dei pescatori locali, è raggiungibile dalla vicina Spiaggia Urbani di Sirolo. I - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.