Turisti insultati e picchiati fuori da un supermercato a Milano | Ci hanno aggrediti perché avevamo la kippah

Due giovani turisti hanno riferito di essere stati aggrediti il 1° marzo in piazzale Siena a Milano da un gruppo di circa dieci ragazzi. I turisti, che indossavano la kippah, hanno detto di essere stati insultati e picchiati durante l’aggressione. La vicenda è stata riportata da loro, che hanno descritto l’accaduto senza specificare eventuali conseguenze o ulteriori dettagli.

Due giovani turisti hanno raccontato di essere stati aggrediti lo scorso 1 marzo in piazzale Siena a Milano da un gruppo di dieci ragazzi. Le presunte vittime hanno detto di essere stati insultati perché indossavano la kippah, il copricapo ebraico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Aggressione antisemita a Milano: due turisti argentini aggrediti perché indossavano la kippah

Il figlio dell’ex banchiere precipitato a Milano: “Aggrediti e incappucciati da sequestratori russi”Il figlio di Alexander Adarich, morto a Milano dopo essere precipitato da un b&b, ha raccontato che quel giorno lui e il padre sono stati aggrediti e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Turisti insultati

Argomenti discussi: Ragazzi insultati e picchiati in strada perché indossavano la kippah.

Ragazzi insultati e picchiati in strada perché indossavano la kippahÈ successo fuori da un supermercato di piazzale Siena a Milano nella serata di domenica 1° marzo. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri ... milanotoday.it

Genova, turista ubriaco picchia e insulta la compagna per strada. ArrestatoGenova - Gli agenti di una volante sono intervenuti la notte scorsa per soccorrere una donna di 50 anni, proveniente da fuori regione, che era stata insultata e picchiata dal compagno, di 29 anni. La ... ilsecoloxix.it