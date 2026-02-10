Il figlio dell'ex banchiere precipitato a Milano | Aggrediti e incappucciati da sequestratori russi

Il figlio dell’ex banchiere Alexander Adarich ha raccontato di essere stato aggredito e incappucciato da sequestratori russi insieme al padre. La mattina in cui sono caduti dal B&B di Milano, hanno subito un attacco che non si aspettava. Ora la polizia indaga su quanto successo, che potrebbe essere collegato a interessi russi e vecchie reti di potere. La famiglia Adarich si trova in una situazione delicata, mentre le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza.

Il figlio di Alexander Adarich, morto a Milano dopo essere precipitato da un b&b, ha raccontato che quel giorno lui e il padre sono stati aggrediti e incappucciati da sequestratori russi.

Un ex banchiere ucraino è stato rapito in un bed and breakfast, dove è stato aggredito alle spalle e messo incappucciato dai sequestratori russi.

È stato identificato l’uomo che si è lanciato dalla finestra di un palazzo in via Nerino, a Milano.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

