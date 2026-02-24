Manuel Rossi partecipa giovedì 26 febbraio a una conferenza al foyer del Teatro del Giglio, per approfondire il ruolo di Puccini dopo aver scritto Turandot. La sua presenza si lega alla discussione su come l’opera incompiuta abbia influenzato il compositore e il suo percorso artistico. Rossi spiegherà dettagli sulla creazione e le sfide di Turandot, offrendo uno sguardo diretto sulle sue implicazioni. La discussione si concentra sull’eredità lasciata dall’opera di Puccini.

Manuel Rossi sarà protagonista giovedì 26 febbraio (ore 18, foyer Teatro del Giglio, ingresso libero e gratuito) della conferenza dal titolo “ Miti di carta: Puccini dopo Turandot ”, nuovo appuntamento di Verso Turandot, percorso di approfondimento sull’ultimo, incompiuto capolavoro pucciniano. Il progetto, che ha preso il via a dicembre, è un articolato programma di conferenze, incontri e momenti di studio dedicati alla complessità dell’ultima opera del Maestro nell’anno del Centenario della prima assoluta, realizzato dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini in stretta sinergia con il Centro Studi Giacomo Puccini e la Fondazione Giacomo Puccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Verso Turandot. L’opera di Bazzini così ritrovataNel 1867, l’opera Turanda di Antonio Bazzini debutta alla Scala di Milano, ma non ottiene il successo sperato.

’Tutto Mozart’ al Giglio. Zubin Mehta dirige l’Orchestra del MaggioQuesta sera al Teatro del Giglio Giacomo Puccini si tiene un concerto molto atteso.

Argomenti correlati

Verso Turandot. Manuel Rossi al foyer del Giglio; Turandot e l’ultimo enigma di Puccini: Manuel Rossi racconta i manoscritti di Bruxelles.

Turandot e l’ultimo enigma di Puccini: Manuel Rossi racconta i manoscritti di BruxellesGiovedì (26 febbraio) alle 18, nel foyer del Teatro del Giglio, Manuel Rossi sarà protagonista della conferenza dal titolo Miti di carta: Puccini dopo Turandot, nuovo appuntamento a ingresso libero e ... luccaindiretta.it

’Verso Turandot’. Parte il progetto di preparazionePrende il via giovedì 18 dicembre (ore 18, Teatro San Girolamo), con la conferenza di Emiliano Sarti Un viaggio nella fiaba di Turandot prima di Puccini, Verso Turandot, percorso di ... lanazione.it

VERSO TURANDOT “Miti di carta. Puccini dopo Turandot” conferenza di Manuel Rossi giovedì 26 febbraio 2026 (ore 18.00) nel foyer del Teatro del Giglio Giacomo Puccini Lucca, lunedì 23 febbraio 2026 – Manuel Rossi sarà protagonista giovedì 26 febbraio - facebook.com facebook