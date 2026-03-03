Tunnel subportuale in funzione la nuova galleria ferroviaria

Il 3 marzo 2026 è entrata in funzione la nuova galleria ferroviaria nell'area di San Benigno. La struttura sostituisce la galleria Romairone, ancora in uso per i traffici portuali, e permette di liberare lo spazio per l’imbocco del tunnel subportuale. L’apertura della galleria segna un passo importante per le operazioni ferroviarie nell’area portuale.

COMUNE DI GENOVA * : LE COMMISSIONI CONSILIARI SI RIUNISCONO DAL 2 AL 6 MARZO, TRA I TEMI IL BENESSERE ANIMALE E IL TUNNEL SUB-PORTUALE.

L'assessore ai Lavori pubblici Ferrante a margine del convegno organizzato dal Pd sul futuro della sopraelavata:"Non esiste il tema del superamento della sopraelevata finché non sarà veramente realizzato il tunnel" - facebook.com facebook