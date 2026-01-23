Autostrade al via la gara per il Lotto B del tunnel subportuale di Genova

Autostrade per l’Italia ha avviato la procedura di gara per il Lotto B del tunnel subportuale di Genova. Dopo l’approvazione del consiglio di amministrazione, il bando è stato trasmesso all’Unione europea tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Questa iniziativa riguarda i lavori di realizzazione del progetto esecutivo, approvato dal concedente, e rappresenta un passo importante per il miglioramento delle infrastrutture urbane nella città.

Autostrade per l'Italia ha annunciato di aver trasmesso, a valle dell'approvazione del consiglio di amministrazione, all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il bando relativo alla procedura di gara dei lavori di realizzazione del Lotto B del tunnel subportuale urbano di attraversamento della città di Genova, progetto esecutivo approvato dal concedente. La pubblicazione del bando e della relativa documentazione di gara sarà resa disponibile secondo le modalità previste dal Codice Appalti e sul portale acquisti di Autostrade per l'Italia.

