Lavori tunnel subportuale | come cambia la viabilità per quasi un anno

A partire dal 28 gennaio, i lavori per il nuovo tunnel subportuale comportano modifiche temporanee alla viabilità su corso Aurelio Saffi. Queste variazioni saranno in vigore per circa un anno, influenzando il traffico e gli spostamenti nella zona. Si consiglia di prestare attenzione alla segnaletica e di pianificare percorsi alternativi durante il periodo di intervento.

Modifiche alla viabilità in un tratto di corso Aurelio Saffi per i lavori del tunnel subportuale, ecco tutte le novità dal 28 gennaio. Modifiche viabilità in corso Aurelio SaffiDalle ore 21 di mercoledì 28 gennaio e fino alle ore 24 del 30 novembre 2026, per le attività di cantierizzazione delle.

