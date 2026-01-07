Il nutrizionista spiega come invecchiare senza essere vecchi | Ecco i ‘fantastici 4’ per cambiare stile di vita tra i 45 e i 64 anni e abbattere del 40% il rischio di morte

Il nutrizionista illustra come invecchiare in modo sano tra i 45 e i 64 anni, riducendo il rischio di mortalità del 40%. Seguendo semplici pratiche come consumare cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, camminare 20 minuti quotidianamente, mantenere un peso equilibrato e evitare il fumo, è possibile adottare uno stile di vita più salutare e attivo, contribuendo a una vita più lunga e di qualità.

Cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura, camminare per circa venti minuti al giorno, mantenere un peso sano e non fumare. Questi sono i “4 fantastici” cambiamenti nello stile di vita che, secondo Michael Greger, socio fondatore dell’American College of Lifestyle Medicine e autore di “Come non invecchiare” (Baldini+Castoldi), potrebbero favorire la longevità in salute, anche se si comincia durante la mezza età. Intervistato dal Corriere, Greger spiega che “ anche piccoli cambiamenti nello stile di vita tra i 45 e i 64 anni sembrano portare a una sostanziale riduzione della mortalità nell’immediato futuro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il nutrizionista spiega come invecchiare senza essere “vecchi”: “Ecco i ‘fantastici 4’ per cambiare stile di vita tra i 45 e i 64 anni e abbattere del 40% il rischio di morte” Leggi anche: “Non badare a spese per la qualità del cibo: è investimento per il benessere insieme allo stile di vita”. Parola di nutrizionista Leggi anche: Burro di arachidi: il nutrizionista spiega come consumarlo senza errori Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Come non invecchiare, il nutrizionista Greger: «Ecco i “fantastici 4” per cambiare stile di vita tra i 45 e i 64 anni e rallentare il tempo» - Michael Greger è il fondatore dell’American College of Lifestyle Medicine: «Spesso si pensa che servano sforzi enormi per migliorare la salute, ma non è così» ... msn.com

