Tucker Carlson | sorry Il più importante alleato degli Usa in Medio Oriente non è israele

Nel dibattito pubblico statunitense l'alleanza tra Stati Uniti e Israele è spesso presentata come un dato strutturale, quasi ovvio. Anche al di là delle narrazioni più scontate (e spesso interessate) è indubbio che quell'alleanza è la conseguenza naturale di un rapporto fondato su valori condivisi e su convergenze strategiche di lungo periodo. Eppure, se si osserva la politica mediorientale di Washington più da un punto di vista operativo che ideologico,sorge spontanea una domanda: chi è oggi il maggiore alleato degli Stati Uniti nella regione, Israele o il Qatar? È attorno a questa domanda che ruota l'ultimo dei "Monologhi" del Tucker Carlson Network, col quale il famoso podcaster si prende probabilmente una rivincita sull'accusa più feroce dei sionisti nei suoi confronti, quella di essere a libro paga del piccolo ma ricchissimo Qatar.

