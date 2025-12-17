hexagon world series qatar e arabia saudita unite dal padel

Le Hexagon World Series di padel rappresentano un evento unico, segnando un momento storico nel panorama sportivo internazionale. Per la prima volta, Qatar e Arabia Saudita uniscono le forze, con il supporto della FIP, per offrire uno spettacolo di livello mondiale e rafforzare la crescita di questo sport tra le nuove frontiere.

Le Hexagon World Series di padel sono qualcosa di più di un torneo internazionale di padel. Sono per certi versi un momento storico perché per la prima volta Qatar e Arabia Saudita uniscono gli sforzi, con la benedizione della FIP. Il grande torneo internazionale a squadre di padel è stato presentato a Londra, e sancisce l’incontro tra due attori centrali nello sviluppo globale dello sport e dell’intrattenimento: Hexagon World Series è il nuovo circuito globale a squadre che fonde l’esperienza di Hexagon Cup, progetto nato nel 2024 e affermatosi rapidamente nel panorama mondiale del padel, e di ' 54 ', l’agenzia globale di sport e intrattenimento che è diretta emanazione del fondo PIF (Public Investment Fund) dell’Arabia Saudita, lo stesso che ha ideato il circuito professionistico LIV Golf e che detiene il controllo del club inglese di Premier in cui gioca il nostro Sandro Tonali, il Newcastle. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

