Zohran Mamdani ha revocato una misura pro-Israele del suo predecessore

Zohran Mamdani ha annullato una misura a sostegno di Israele precedentemente adottata dal suo predecessore. La cerimonia di giuramento, svolta prima in forma privata e successivamente pubblica a New York, ha inaugurato un nuovo corso politico. Mamdani ha descritto questo cambiamento come un passo «audace» e deciso, segnando una fase di rinnovamento nella sua amministrazione.

La cerimonia di giuramento di Zohran Mamdani, celebrata prima con un rito notturno privato in una stazione della metropolitana dismessa di City Hall e poi con l’evento ufficiale davanti al municipio di New York, ha segnato l’inizio di una fase politica che il nuovo sindaco ha definito «audace» e senza compromessi. Il 34enne socialdemocratico è il primo sindaco musulmano nella storia della città, oltre al più giovane da oltre un secolo. È stato anche il primo a giurare sul Corano, e appena insediato ha revocato una delle ultime misure del suo predecessore Eric Adams che secondo i critici limitava la libertà di criticare Israele. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Zohran Mamdani ha revocato una misura pro-Israele del suo predecessore Leggi anche: Zohran Mamdani ce l'ha fatta. Il suo sogno di costruire una New York migliore può cominciare Leggi anche: Zohran Mamdani ha giurato sul Corano. New York ha il suo sindaco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Alcune ore dopo essere entrato in carica, il sindaco di New York Mamdani prende di mira i proprietari immobiliari e determine di intervenire in un caso di fallimento privato; Mamdani revoca diverse disposizioni pro-Israele; Mamdani presta giuramento come sindaco di New York sul Corano del nonno e su quello di Schomburg; New York, l’era Mamdani: giuramento sul Corano e sfida a City Hall. Usa Mamdani revoca diverse disposizioni pro-Israele - In uno dei suoi primi atti in carica il neosindaco di New York Zohran Mamdani ha revocato una definizione di antisemitismo che includeva alcune forme di critica a Israele, in un netto rifiuto dei decr ... bluewin.ch

Zohran Mamdani ha giurato sul Corano. New York ha il suo sindaco - Pochi minuti dopo la discesa della «sfera» a Times Square, Zohran Mamdani, 34 anni, è diventato ufficialmente sindaco ... msn.com

La piccola agenzia dietro la vittoria di Zohran Mamdani a New York - Il nuovo sindaco di New York deve la sua elezione anche all’agenzia di comunicazione politica Fight, che sostiene candidati di sinistra con spot elettorali originali. internazionale.it

Zohran Mamdani è ufficialmente il sindaco di New York, il primo a prestare giuramento sul Corano. Oltre alla sostenibilità economica, la promessa è di difendere gli immigrati, mentre gli Usa sprofondano nel totalitarismo della «Grande deportazione» La prima - facebook.com facebook

Zohran Mamdani ha prestato giuramento poco dopo la mezzanotte sul Corano, il libro più sacro dell’Islam, diventando il primo sindaco di New York a farlo. Uno dei Corani apparteneva al nonno, l’altro - prestato dalla Biblioteca Pubblica di New York - ad Artur x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.