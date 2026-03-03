Trump | Siamo pieni di munizioni possiamo fare la guerra per sempre

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le scorte di munizioni del paese sono al massimo storico e che le forze armate sono pronte a sostenere un conflitto senza limiti. Secondo lui, le riserve di munizioni di livello medio e medio-alto sono ora più elevate e di qualità superiore rispetto al passato. La frase evidenzia la disponibilità di risorse militari del paese senza fare riferimenti a eventuali azioni future.

"Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori. Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aggiunge: "Le guerre. 🔗 Leggi su Today.it

Trump in Iran La Terza Guerra Mondiale è vicina! #shorts

Trump, 'siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempre'Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori. Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste a ... ansa.it

Iran, Trump avverte Teheran: «Riusciremo a disarmarvi». E apre all’invio di soldatiPer tre giorni ha evitato apparizioni pubbliche, affidando le sue reazioni alla guerra in Iran a post su Truth Social o a brevissime telefonate con giornalisti, anche di media critici come ... ilmessaggero.it

Trump promette una risposta a Teheran. L'Australia: attaccata una nostra base. L'Arabia Saudita ferma i droni - facebook.com facebook

#Meloni copre Trump. Patto franco-tedesco sull’Iran e sull’ombrello nucleare. Domani su x.com