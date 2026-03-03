Donald Trump ha accusato la Spagna di aver rifiutato di mettere a disposizione basi militari per supportare l’attacco contro l’Iran, annunciando di aver ordinato di interrompere tutti gli accordi commerciali con il paese. La sua dichiarazione arriva dopo che la Spagna ha deciso di non collaborare in questa operazione militare.

Donald Trump non ha perdonato la decisione della Spagna di non offrire le proprie basi militari agli Stati Uniti per sostenere l’attacco contro l’Iran. E alla prima occasione, nel corso della conferenza stampa nello Studio Ovale, a margine dell’incontro bilaterale col cancelliere tedesco Friedrich Merz, lo ha sottolineato arrivando a minacciare addirittura lo stop a ogni tipo di commercio con Madrid: alcuni Paesi europei “sono stati d’aiuto, altri no – ha detto il tycoon – La Germania è stata ottima. Altri sono stati molti bravi. Il capo della Nato, Mark Rutte, penso sia fantastico. Altri europei come la Spagna sono stati terribili, per questo ho detto a Scott Bessent di rompere tutti gli accordi commerciali con loro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca la Spagna: “Non ci ha fornito le basi per l’operazione in Iran. Ho ordinato di rompere tutti gli accordi commerciali”

Trump riceve Merz alla Casa Bianca: «L’Iran non ha più aviazione, marina e difesa aerea». Poi minaccia la Spagna: «Taglieremo gli scambi commerciali»«L’Iran non ha più Marina, aviazione né difese aeree: le abbiamo completamente distrutte».

L'Ue e l'India firmano "la madre di tutti gli accordi commerciali""Ce l'abbiamo fatta caro Narendra, abbiamo firmato la madre di tutti gli accordi commerciali".

L'Iran ha 10 giorni per trovare un accordo o succederanno cose brutte

