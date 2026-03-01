Alla Tv iraniana danno la morte di Khamenei il video perfido dei dissidenti diventato virale | cosa fanno mentre lui piange a dirotto

Una notizia diffusa dalla televisione iraniana annuncia la morte di Ali Khamenei, mentre un video dei dissidenti, diventato virale, mostra alcune persone che si muovono mentre lui piange a dirotto. L’annunciatore fatica a leggere il comunicato ufficiale, suscitando molte reazioni sui social e tra gli spettatori. La conferma della scomparsa del leader iraniano ha generato immediate discussioni online.

La conferma della morte di Ali Khamanei è arrivata dalla Tv iraniana, con l’annunciatore che fatica a leggere il comunicato sull’uccisione della Guida suprema iraniana. Mentre sta leggendo, l’uomo non riesce più ad andare avanti. Si toglie gli occhiali e scoppia in lacrime: «Dio è grande. Dio è grande. Con profondo dolore, annunciamo alla nazione iraniana che il Grande Ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, è stato martirizzato oggi in un attacco criminale congiunto degli Stati Uniti e del regime sionista», dice prima di crollare. Ed è proprio in quel momento che si sente sghignazzare in sottofondo. Il video dell’annuncio viene ripreso a sua volta da un telefonino, mentre c’è chi non riesce a trattenere le risate davanti allo struggimento dell’annunciatore della tv iraniana. 🔗 Leggi su Open.online

La leghista Isabella Tovaglieri strappa un’immagine dell’ayatollah Khamenei e il video diventa virale: dall’Iran insulti e minacce di morteBusto Arsizio (Varese), 14 febbraio 2026 – “Le minacce di morte non mi fermeranno”.

Media Iran, ucciso capo Intelligence della Polizia. Media Israele, attaccata televisione di Stato a TeheranLa Guida Suprema dell’Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani: dopo l’annuncio di Trump arriva la conferma della tv di Stato di Teheran. L’Iran annuncia 40 giorni di lutto, mentre i ... ilsole24ore.com

Iran, attacco hacker alla tv di Stato: in onda l’appello del principe Reza PahlaviUn clamoroso attacco informatico ha colpito la televisione di Stato iraniana IRIB, interrompendo le normali trasmissioni e trasmettendo un messaggio politico di forte impatto. Sabato scorso un gruppo ... affaritaliani.it

La televisione di Stato iraniana ha confermato nella tarda serata di sabato che la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa in un attacco aereo statunitense-israeliano, creando un vuoto di potere nel Paese. In Israele suonano ancora le - facebook.com facebook

#Israele: #Khamenei ucciso a #Teheran in una operazione di precisione #Iran x.com