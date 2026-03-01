Khamenei ucciso dai raid giallo sulla morte di Ahmadinejad Trump | Ho accettato di parlare con la leadership iraniana Il comando Usa | Distrutto quartier generale dei pasdaran

Nell’attacco contro il compound dell’ayatollah Ali Khamenei è stato confermato il decesso della figura, mentre rimangono aperti numerosi interrogativi sul futuro dell’Iran. Il comando militare statunitense ha annunciato la distruzione di un quartier generale dei pasdaran, mentre il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di aver accettato di avviare un dialogo con la leadership iraniana. I pasdaran continuano a lanciare missili e droni verso Israele e i Paesi del Golfo.

I dubbi della Cia sulla successione: "Ala dura dei pasdaran al potere". I pasdaran: "Attaccata la portaerei Lincoln". Nove morti in israele per la rappresaglia degli ayatollah. Netanyahu: "Stiamo colpendo il cuore di Teheran". E la Francia sposta una portaerei nel Mediterraneo L'ayatollah Ali Khamenei è morto, ucciso nell'attacco contro il suo compound. Ancora incerto il futuro dell'Iran, mentre i pasdaran continuano a lanciare salve di missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo. Tre soldati americani sono stati uccisi, altri cinque sono rimasti feriti. "Abbiamo avuto due decenni per studiare le sconfitte dell'esercito statunitense nelle nostre immediate vicinanze, a est e a ovest. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran, ucciso Khamenei. Putin: “Condoglianze, diritto violato”. Trump: “Nuova leadership vuole parlare con me”La tensione nel Medio Oriente è tornata alle stelle dopo una serie di attacchi militari senza precedenti che hanno coinvolto gli Stati Uniti e...

