Il Ft rivela che Teheran acquista armi e missili da Mosca in modo nascosto. Questa operazione si svolge attraverso rotte clandestine e coinvolge spedizioni di mezzi militari presso porti iracheni. La notizia mette in discussione le recenti aperture diplomatiche tra Iran e Stati Uniti, mentre si ipotizza un incontro tra le parti a Ginevra venerdì. Le autorità occidentali monitorano con attenzione questi movimenti militari.

L’ombra di un’intesa militare segreta tra Iran e Russia si allunga sul fragile percorso diplomatico con Stati Uniti. A rivelarla è il Financial Times, secondo cui Teheran avrebbe firmato a dicembre, a Mosca, un accordo da 500 milioni di dollari per l’acquisto di migliaia di missili avanzati da spalla. L’intesa prevederebbe la consegna di 500 sistemi Verba, tra i più moderni sistemi russi di difesa aerea portatili, e di 2.500 missili 9M336. Si tratterebbe di un rafforzamento significativo delle capacità di difesa aerea iraniane, in un momento in cui la Repubblica islamica è sotto pressione sia sul fronte regionale sia su quello nucleare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Iran, Axios: “Se da Teheran proposta entro 48 ore, venerdì colloqui con Usa a Ginevra”L’Iran ha annunciato che, se riceverà una proposta concreta da Teheran entro 48 ore, gli Stati Uniti parteciperanno a colloqui a Ginevra venerdì.

Iran, terminato il secondo round di colloqui con gli Usa a Ginevra. Teheran: “Progressi”L'Iran ha annunciato la fine del secondo round di negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, affermando di aver fatto

Iran esibisce missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Iran, il Ft: Teheran acquista in segreto armi e missili da Mosca. Ipotesi colloqui venerdì a Ginevra; Iran, lofferta’ agli Usa per fermare Trump: diluire uranio arricchito al 60%.

Iran, Nyt: Khamenei ha dato direttive per la successione. Teheran inserisce le forze navali e aeree Ue tra le organizzazioni terroristicheLa Guida Suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, è pronto alla successione. Da anni, ormai, il tema del passaggio di consegne del più alto incarico religioso del Paese non è più un tabù, complice ... ilfattoquotidiano.it

L'Iran dichiara le forze aeree e marine dell'Ue organizzazioni terroristiche. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo L'Iran dichiara le forze aeree e marine dell'Ue organizzazioni terroristiche. LIVE ... tg24.sky.it

Ormai quasi tutta schierata l'armada di Trump intorno all'Iran. Teheran fa sapere che sarebbe disposta a ridurre la purezza del suo uranio arricchito, e a esportarne una parte per scongiurare un attacco americano. - facebook.com facebook

Ormai quasi tutta schierata l'armada di Trump intorno all'Iran. Teheran fa sapere che sarebbe disposta a ridurre la purezza del suo uranio arricchito, e a esportarne una parte per scongiurare un attacco americano. x.com