Iran missili e droni per colpire | le armi di Teheran

L'Iran ha lanciato missili e droni in diverse regioni del Medio Oriente, rispondendo agli attacchi provenienti da Stati Uniti e Israele. Le azioni sono state confermate da fonti ufficiali e coinvolgono vari bersagli nella zona. Le operazioni si sono svolte in diversi paesi, con obiettivi ancora non specificati, ma con un uso diffuso di missili e droni.

(Adnkronos) – Missili e droni, l'Iran risponde all'attacco di Stati Uniti e Israele colpendo in tutto il Medio Oriente. La reazione di Teheran all'offensiva si concretizza con una serie di ondate in cui la repubblica islamica esibisce buona parte del proprio arsenale. "Abbiamo lanciato missili attingendo solo dalle nostre vecchie scorte. Presto sveleremo armi che.

Iran, il Ft: «Teheran acquista in segreto armi e missili da Mosca». Ipotesi colloqui venerdì a GinevraL’ombra di un’intesa militare segreta tra Iran e Russia si allunga sul fragile percorso diplomatico con Stati Uniti.

Leggi anche: Iran news, “Trump indeciso su come far cadere il regime: attacchi mirati o ampi con missili balistici”. Teheran: Mille nuovi droni studiati per contrastare i raid Usa

Iran esibisce missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele

Attacco all’Iran: quali missili, quali difese e perché le scorte sono decisiveDai Tomahawk a Thaad e Iron Dome: come stanno combattendo Usa, Israele e Iran. Missili, droni, difesa multistrato e il nodo degli arsenali ... adnkronos.com

Iran, missili e droni per colpire: le armi di TeheranMissili e droni, l'Iran risponde all'attacco di Stati Uniti e Israele colpendo in tutto il Medio Oriente. La reazione di Teheran all'offensiva si concretizza con una serie di ondate in cui la ... adnkronos.com

Dopo la notizia dell'attacco di Usa e Israele all'Iran, alcune donne si sono tolte l'hijab e hanno iniziato a ballare in strada. Sono le immagini arrivate da una località iraniana e diventate virali in poche ore - facebook.com facebook

Il petrolio lunedì alla prova dei mercati. Domenica riunione Opec+ #Iran #Teheran x.com