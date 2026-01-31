Jessica Moretti non ci ha aiutati piangeva per il bar Il racconto di una sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana | Sento ancora le urla

Jessica Moretti non ci ha aiutato, piangeva per il bar. La giovane svizzera di 18 anni, rimasta ferita nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha raccontato di come abbia sentito le urla delle altre vittime mentre cercava di salvarsi. Dopo settimane di lotta tra la vita e la morte, Roze è finalmente uscita dal coma farmacologico. Era stata portata d’urgenza all’ospedale di Liegi, in Belgio, dopo essere stata estratta dalle macerie del locale, dove hanno perso la vita 40 persone.

Dopo settimane di lotta tra la vita e la morte, Roze è uscita dal coma farmacologico. La 18enne svizzera, residente a Vevey, era stata trasferita d’urgenza all’ospedale universitario di Liegi, in Belgio, dopo essere stata estratta dalle macerie del bar Constellation, dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone. Le sue condizioni restano molto gravi, ma nella giornata di ieri, venerdì 30 gennaio, ha rilasciato un’intervista al media belga HLN. «Nella peggiore delle ipotesi ci vorranno due anni prima che possa tornare a usare le mani. Al momento non riesco a fare nulla da sola, nemmeno andare in bagno», ha raccontato.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Crans Montana

Una giovane di 18 anni, sopravvissuta all’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, rompe il silenzio e accusa Jessica Moretti.

Questa mattina a Crans-Montana si è svegliata la sopravvissuta all’incendio di ieri.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Crans Montana

Argomenti discussi: Anche Jessica Moretti scarica la colpa sugli altri: Non sono scappata; Crans-Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata da Le Constellation. Sono uscita per chiamare i soccorsi; Crans-Montana, Jessica Moretti: Dicevo alle ragazze di non tenere in alto le bottiglie coi bengala; Crans-Montana, una sopravvissuta accusa Jessica Moretti: Piangeva solo per il bar, non ci ha aiutati.

«Jessica Moretti non ci ha aiutati, piangeva per il bar». Il racconto di una sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana: «Sento ancora le urla»La 18enne svizzera si è risvegliata dal coma dopo tre settimane: «Ci vorranno due anni prima che possa tornare a usare le mani. Ho ancora gli incubi» ... open.online

Crans-Montana, 18enne esce dal coma e accusa Jessica Moretti: Non ha aiutato nessuno, piangeva e bastaRoze, 18enne svizzera uscita dal coma una settimana fa, ha parlato di Jessica Moretti, che ha detto di aver visto fuori dal Costellation: Non ha ... fanpage.it

Crans-Montana, la sopravvissuta si sveglia e accusa #jessica moretti: «Avrebbe potuto spegnere l'incendio. Piangeva ma non aiutava nessuno» x.com

Corriere della Sera. . Jacques e Jessica Moretti, il Comune di Crans-Montana e il Cantone del Vallese risarciranno le vittime anche se la prescrizione dovesse cancellare le loro eventuali responsabilità nell’incendio del bar Le Constellation che a Capodanno - facebook.com facebook