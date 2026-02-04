La Juventus non ha fatto il possibile per aiutare Spalletti a mettere in campo la squadra che desiderava. Pedullà, dagli studi di Sportitalia, critica il mercato dei bianconeri, sottolineando che sono stati commessi degli errori che hanno penalizzato il tecnico. Le scelte di mercato, secondo l’esperto, non hanno dato le risposte attese e ora la squadra si trova a dover rincorrere.

Pedullà direttamente dagli studi di Sportitalia si sofferma sul calciomercato della Juve confermando che i bianconeri non hanno aiutato il tecnico. Il calciomercato invernale della Juventus si è chiuso lasciando dietro di sé una scia di riflessioni e, soprattutto, diverse critiche per come è stata gestita la fase finale delle trattative. Tra le voci più autorevoli e decise del panorama giornalistico sportivo, spicca quella di Alfredo Pedullà, che dai microfoni di Sportitalia ha analizzato con estrema severità l'operato della dirigenza bianconera, rea di non aver supportato adeguatamente il nuovo corso tecnico iniziato sotto la guida di Luciano Spalletti.

© Juventusnews24.com - Pedullà critica la Juve: «Il mercato non ha aiutato Spalletti. E’ stato commesso questo errore»

Durante il mercato di gennaio, Perin è rimasto alla Juventus grazie a un accordo raggiunto con l'allenatore Spalletti.

