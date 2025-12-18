Milan Jashari | Mi sento molto bene Avere questo problema non è stato il massimo
Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha condiviso le sue sensazioni in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo il problema avvenuto prima di Milan-Lecce, Jashari ha spiegato come si sente attualmente e ha riflettuto sulla difficile esperienza vissuta. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sua condizione e sulla sua determinazione a tornare in campo.
Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' nel quale ha parlato del suo infortunio, capitato prima di Milan-Lecce: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
SUPERCOPPA - Milan, Jashari: "Sfida col Napoli? È un match che sfugge a tutti gli schemi" - Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli: "Mi sento molto, molto bene e l'infortunio fa parte del passato. napolimagazine.com
