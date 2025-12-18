Milan Jashari | Mi sento molto bene Avere questo problema non è stato il massimo

Ardon Jashari, centrocampista del Milan, ha condiviso le sue sensazioni in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo il problema avvenuto prima di Milan-Lecce, Jashari ha spiegato come si sente attualmente e ha riflettuto sulla difficile esperienza vissuta. Le sue parole offrono uno sguardo sincero sulla sua condizione e sulla sua determinazione a tornare in campo.

Jashari: Avere uno come Allegri dà fiducia. Napoli? Dobbiamo dare il massimo e andare in finale

