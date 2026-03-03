Truffe online con le cryptovalute | raggiri a professionisti bergamasco denunciato

Le forze di polizia di Genova hanno denunciato un uomo residente nella Bergamasca accusato di aver messo in atto una truffa online con criptovalute. L’indagine, coordinata dalla Procura locale, ha portato all’identificazione del soggetto coinvolto. La denuncia riguarda un episodio di truffa aggravata commessa in concorso con persone sconosciute. La vicenda coinvolge quindi un professionista nel settore delle cryptovalute che si è reso responsabile di un raggiro digitale.

Nel corso degli ultimi mesi le vittime hanno effettuato svariati bonifici, in Italia e all’estero, per un valore di quasi 100.000 €. Le transazioni sono state eseguite seguendo le indicazioni fornite telefonicamente da falsi consulenti finanziari ovvero, in alcuni casi, sono stati gli stessi ‘consulenti’ ad operare sui wallet digitali degli investitori, utilizzando le credenziali fornitegli da questi ultimi. Le vittime hanno capito di essere state truffate solo quando, all’atto della ‘riscossione’ dei profitti promessi, è insorto puntualmente qualche intoppo di carattere ‘tecnico-legale’. In realtà, era tutto falso: la piattaforma, gli investimenti, le cryptovalute. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

