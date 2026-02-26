I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno concluso un’articolata operazione di polizia giudiziaria che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale transnazionale specializzata in frodi informatiche e riciclaggio. L’indagine, scaturita dalla denuncia di una vittima di una cosiddetta “truffa romantica”, ha consentito di delineare i contorni di un sodalizio operante tra l’Italia, il Portogallo, la Lituania, l’Irlanda del Nord e il Belgio. Il gruppo criminale agiva attraverso la creazione di falsi profili sui principali social network, utilizzati per adescare numerosi cittadini residenti sull’intero territorio nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuneo, truffe ‘romantiche’ e falsi investimenti in cryptovalute: 23 indagati

Calderoni, la conferma. Investimenti di 150 milioni: "Stop al cuneo salino"Prende il via il nuovo mandato quinquennale del consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Falsi SMS del CUP: allarme truffe a ParmaNuova truffa ai danni dei cittadini: questa volta si invita a contattare gli uffici CUP.

Truffato con i bitcoin - Storie italiane 02/01/2026

Argomenti discussi: Truffe romantiche e finti investimenti in criptovalute: la Guardia di Finanza di Cuneo smantella organizzazione internazionale.

Cuneo, truffe ‘romantiche’ e falsi investimenti in cryptovalute: 23 indagatiI militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno concluso un'articolata ... lapresse.it

Truffe romantiche e finti investimenti in criptovalute: la Guardia di Finanza di Cuneo smantella organizzazione internazionaleSmantellata rete internazionale di truffe romantiche e riciclaggio: la GdF di Cuneo ricostruisce flussi per 900mila euro. quotidianopiemontese.it