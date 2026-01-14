Truffa online | conto prosciugato
Una chiamata inaspettata può nascondere rischi concreti. Un utente ha ricevuto una telefonata da un presunto operatore antifrode, che si è presentato con il nome falso di ’Aldo Masi’. In realtà, dietro quella voce si celavano truffatori che hanno sottratto il denaro dal suo conto bancario. È importante restare vigili e conoscere i segnali di allarme per proteggere le proprie finanze online.
Si è presentato al telefono come operatore antifrode. Ma dietro quella voce maschile, che si è presentata col nome fasullo di ’Aldo Masi’, si nascondevano truffatori che hanno prosciugato i soldi di un correntista bancario. Il derubato, un 63enne di Reggio, si è costituito parte civile affidandosi agli avvocati Federico Mosti e Sabrina Roccatagliati: ieri ha raccontato la sua disavventura in tribunale. Davanti al giudice Greta Iori, figurano imputati con rito ordinario tre uomini: un 48enne di Siracusa, un 43enne e una 42enne di Napoli, accusati di truffa in concorso. Ma il cittadino si ritiene anche danneggiato dalla banca, colpevole a suo dire di non averlo protetto poiché, nonostante le sue richieste, non sarebbe stoppato per tempo i bonifici che così continuavano a partire contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Truffa online: conto prosciugato; Terribile truffa ai danni di un anziano: due donne gli hanno sottratto 280mila euro. L'80enne costretto a vivere in una casa senza riscaldamento e acqua.
