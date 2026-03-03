Truffa online sulle criptovalute denunciato bergamasco | raggirati due professionisti per 100mila euro

Un uomo di Bergamo è stato denunciato per aver truffato due professionisti, sottraendo circa 100mila euro tramite false piattaforme di trading e consulenti finanziari fittizi. La Guardia di Finanza di Genova ha condotto un’indagine che ha portato all’identificazione del responsabile dopo le denunce delle vittime. Le autorità hanno ricostruito le modalità della truffa e sequestrato parte del denaro.

GUARDIA DI FINANZA. False piattaforme di trading e finti consulenti finanziari: l'indagine della Guardia di Finanza di Genova dopo la denuncia delle vittime. Chiesto l'oscuramento del sito. I finanzieri del Comando provinciale di Genova, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno denunciato un italiano, residente nella Bergamasca, per il reato di truffa aggravata in concorso con ignoti, per aver posto in essere una truffa operata on line sulle cryptovalute. Le attività prendono origine dalla denunciaquerela presentata da due professionisti genovesi che, navigando nel web, sono stati allettati da false pubblicità in cui venivano garantiti guadagni molto elevati a fronte di investimenti su una piattaforma falsa di trading online. Nel corso degli ultimi mesi le vittime hanno effettuato svariati bonifici, in Italia e all'estero, per un valore di quasi 100.