Attenzione allo scontrino del bancomat | la truffa che parte da un gesto che fanno tutti

Sempre più segnalazioni: i truffatori recuperano gli scontrini dei prelievi per raccogliere informazioni e tentare frodi telefoniche o digitali. Ecco come funziona e cosa fare per proteggersi Un gesto automatico che molti fanno senza pensarci due volte — lasciare lo scontrino dopo un prelievo al bancomat — può trasformarsi in un rischio concreto per la sicurezza del proprio conto. Negli ultimi mesi si stanno moltiplicando le segnalazioni in tutta Italia di quella che viene chiamata “truffa dello scontrino”, un sistema semplice ma efficace che sfrutta le ricevute dimenticate vicino agli sportelli automatici. 🔗 Leggi su Quicomo.it

