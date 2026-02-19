Truffa del finto carabiniere a un' anziana portati via 300mila euro

Martedì mattina, due italiani di 56 e 30 anni sono stati arrestati dalla polizia per aver truffato un’anziana di 83 anni. La coppia si è spacciata per carabinieri e ha convinto la donna a consegnare 300 mila euro. La truffa si è verificata nel quartiere di residenza della vittima, che ha creduto alle false comunicazioni. Le indagini hanno portato all’arresto dei due uomini, che avevano già messo a segno altri tentativi simili in zona. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Nella mattinata di martedì il personale della squadra mobile ha arrestato due cittadini italiani, rispettivamente di 56 e 30 anni, con l'accusa di truffa aggravata ai danni di un'anziana di 83 anni. Durante un'operazione di osservazione condotta in via Barsanti, gli investigatori fiorentini hanno fermato un'autovettura con a bordo i due uomini. Sul sedile posteriore del veicolo è stata rinvenuta una borsa in tela, contenente diversi oggetti in oro. Sorpresi dal controllo, gli occupanti dell'auto hanno ammesso agli agenti di aver appena sottratto quei monili a un'anziana residente in viale Morgagni.