Trovato un cadavere nell'Aniene | potrebbe essere Alessandro Giannetti finito nel fiume con l'auto dopo un incidente

I vigili del fuoco hanno rinvenuto un cadavere nell’Aniene a Roma. Si ipotizza che si tratti di un uomo che era finito con l’auto nel fiume a Tivoli, in seguito a un incidente. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sull’identità della vittima. La polizia sta procedendo con gli accertamenti necessari per chiarire la vicenda.

I vigili del fuoco hanno trovato il cadavere di un uomo nell'Aniene a Roma. Potrebbe trattarsi di Alessandro Giannetti, finito con la sua auto nel fiume a Tivoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Alessandro Giannetti finito con l’auto nell’Aniene: ipotesi incidente, si cerca a Ponte MammoloL'ipotesi è che Alessandro Giannetti abbia avuto un incidente e che sia finito con l'auto nell'Aniene. Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene: via Tiburtina chiusa per recuperare l’autoRipartono oggi le operazioni di recupero della macchina di Alessandro Giannetti nel fiume Aniene: per permettere le attività, è stata chiusa la vita... Una raccolta di contenuti su Alessandro Giannetti Trovata l’auto di Alessandro Giannetti nell’Aniene: interrotte per oggi le operazioni di recuperoTrovata nell’Aniene l’auto di Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli. I vigili del fuoco per oggi hanno interrotto le operazioni di recupero. fanpage.it Alessandro Giannetti precipitato nel fiume, l'auto recuperata nell'Aniene. Ma il corpo del 31enne non si trovaÈ stata recuperata dalle acque dell'Aniene ieri sera, vuota, alla fine di una complessa operazione durata 10 ore, la Volkswagen Lupo di Alessandro Giannetti, il trentunenne sparito ... ilmessaggero.it