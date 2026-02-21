Alessandro Giannetti finito con l'auto nell'Aniene | ipotesi incidente si cerca a Ponte Mammolo
Alessandro Giannetti è stato trovato con l'auto immersa nell'Aniene, una possibile conseguenza di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Ponte Mammolo. Fonti vicine alla vicenda indicano che l'uomo potrebbe aver perso il controllo del veicolo, finendo nel fiume. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e stanno ispezionando l’area circostante. La scomparsa dell’auto ha attirato l’attenzione degli abitanti del quartiere.
L'ipotesi è che Alessandro Giannetti abbia avuto un incidente e che sia finito con l'auto nell'Aniene. Oggi a Tivoli riprendono le ricerche del corpo fino a Ponte Mammolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene: via Tiburtina chiusa per recuperare l’autoAlessandro Giannetti è morto quando la sua auto è finita nel fiume Aniene, e le ricerche sono riprese oggi.
Alessandro Giannetti, forte corrente e piogge spostano l’auto nell’Aniene: domani riprendono le operazioniAlessandro Giannetti, 31enne scomparso da Tivoli, è stato trascinato dall'acqua dell'Aniene a causa delle forti correnti e delle piogge intense di ieri.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Alessandro Giannetti scomparso, l'auto trovata nell'Aniene. Si lavora per recuperarlaLe avverse condizioni meteo dei giorni scorsi non hanno permesso gli interventi di recupero. Oggi vigili del fuoco e polizia sono tornati sul posto ... romatoday.it
Alessandro Giannetti precipitato nel fiume, l'auto recuperata nell'Aniene. Ma il corpo del 31enne non si trovaÈ stata recuperata dalle acque dell'Aniene ieri sera, vuota, alla fine di una complessa operazione durata 10 ore, la Volkswagen Lupo di Alessandro Giannetti, il trentunenne sparito ... ilmessaggero.it
