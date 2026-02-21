Alessandro Giannetti finito con l'auto nell'Aniene | ipotesi incidente si cerca a Ponte Mammolo

Alessandro Giannetti è stato trovato con l'auto immersa nell'Aniene, una possibile conseguenza di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Ponte Mammolo. Fonti vicine alla vicenda indicano che l'uomo potrebbe aver perso il controllo del veicolo, finendo nel fiume. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e stanno ispezionando l’area circostante. La scomparsa dell’auto ha attirato l’attenzione degli abitanti del quartiere.

L'ipotesi è che Alessandro Giannetti abbia avuto un incidente e che sia finito con l'auto nell'Aniene. Oggi a Tivoli riprendono le ricerche del corpo fino a Ponte Mammolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene: via Tiburtina chiusa per recuperare l’autoAlessandro Giannetti è morto quando la sua auto è finita nel fiume Aniene, e le ricerche sono riprese oggi.

Alessandro Giannetti, forte corrente e piogge spostano l’auto nell’Aniene: domani riprendono le operazioniAlessandro Giannetti, 31enne scomparso da Tivoli, è stato trascinato dall'acqua dell'Aniene a causa delle forti correnti e delle piogge intense di ieri.

