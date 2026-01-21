Una tonnellata e mezza di carne scaduta | scatta il sequestro dei Nas chiusa una macelleria

I NAS di Parma hanno sequestrato una tonnellata e mezza di carne scaduta in una macelleria della zona pedemontana, per un valore di circa 27.000 euro. Il provvedimento, che ha portato alla chiusura dell'esercizio, si inserisce nelle attività di controllo sulla sicurezza alimentare svolte regolarmente dalle autorità. La notifica rappresenta un intervento importante per tutelare la salute dei consumatori e garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Parma, 21 gennaio 2026 - Una tonnellata e mezza di carne e prodotti a base di carne, per un valore commerciale di circa ventisettemila euro, sono stati sequestrati dai Nas di Parma in una macelleria della zona pedemontana della provincia di Parma. Il tutto è avvenuto durante un'ispezione igienico sanitaria che ha portato al riscontro di numerose criticità all'interno della macelleria. I militari hanno così proceduto al sequestro amministrativo di circa 1.450 chili di carne e prodotti a base di carne, per un valore commerciale complessivo stimato in circa ventisettemila euro. I prodotti sequestrati sono risultati in parte scaduti e in parte privi di qualsiasi indicazione utile alla loro rintracciabilità, in violazione della normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

