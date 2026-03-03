Tre tonnellate di carne scaduta scoperti in una macelleria di Brescia | super multa al titolare

In una macelleria a Brescia sono state trovate tre tonnellate di carne scaduta, con etichette non conformi e problemi nelle condizioni igienico-sanitarie. Le autorità hanno applicato una multa al titolare dell’attività. Sono stati sequestrati i prodotti e sono state avviate verifiche sui controlli effettuati. La scoperta è stata comunicata dalle forze dell’ordine locali.

Brescia, 3 marzo 2026 – Carne scaduta, etichette non conformi e irregolarità nelle condizioni igienico sanitarie. È quanto hanno riscontrato i carabinieri nel nucleo antisofisticazioni e sanità di Brescia in una serie di controlli che hanno riguardato una macelleria della provincia e tre ristoranti, nei confronti dei quali sono state elevate sanzioni ed emessi provvedimenti. La macelleria All'interno delle celle frigorifere della macelleria, i militari hanno trovato oltre tre tonnellate di carne non più idonea al consumo umano. Gran parte di essa aveva superato, anche di diversi mesi, i previsti tempi di mantenimento nello stato di "congelato” e la restante era stata etichettata in modo tale da non garantirne la tracciabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

